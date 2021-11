Mückstein: "Kein Verständnis für FPÖ und Neo-Nazis"

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Lockdown, die Impfpflicht und die Demonstranten.

Seit Montag gilt der harte Lockdown in ganz Österreich, noch zwei Wochen gelten die Maßnahmen für alle, ehe am 13. Dezember der Lockdown nur mehr für Ungeimpfte gelten soll. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hielt am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" an diesem Datum fest. "Wir haben schon vor dem Lockdown eine ganze Reihe an Maßnahmen gesetzt."