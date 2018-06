Mückenplage am Bodensee - Das rät der Experte!

Der ideale Wasserstand und optimalen Temperaturen machen den Blutsaugern das Leben leicht. VOL.AT hat den Biologen Klaus Zimmermann besucht und alles rund um den richtigen Mückenschutz in Erfahrung gebracht.

Die richtige Wasserhöhe und das feuchtwarme Klima machen die Mischung für einen mückenreichen Sommer. Doch der Experte Klaus Zimmermann gibt Entwarnung, nur die Bewohner rund um den Bodensee müssen sich gut schützen. In den Städten hingegen gibt es noch kein Anzeichen dafür, dass der Sommer mückenreicher wird als die Jahre zuvor.

Schlabberlook gegen Mückenstiche

So rät der Biologe auf lockere, luftige Kleidung zu setzen, welche im Idealfall helle Farben hat. Auch Körpergeruch kann Mücken anziehen, deshalb ist Hygiene sehr wichtig und Schweiß sollte nicht nur mit Parfüm oder Deodorants übersprüht werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte auf Schutzmittel setzen. Damit sind Mückensprays oder Salben sowie Cremes gemeint, die auf die Haut aufgetragen werden. Da es davon viele verschiedene Mittel gibt, sollte diese am besten in der Apotheke gekauft werden.