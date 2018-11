Mozarts Seelenmesse

Domkapellmeister Benjamin Lack dirigierte das bekannte Requiem in Bildstein.

Zum bereits zehnten Mal erlebten die Messbesucherinnen und Messbesucher in der Wallfahrtskirche Maria Bildstein, die vor kurzem zur Basilika ernannt wurde, die weltbekannte Seelenmesse von Wolfgang Amadeus Mozart. Traditionell wählte der organisierende Verein „Kultur in Bildstein“ passend zu diesem sakralen Meisterwerk auch heuer wieder den Allerseelentag, an dem die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt war. Das Requiem in d-Moll KV 626 wurde wie in der Originalversion komponiert mit vier Vokalstimmen, einem Chor und einem kleinen klassischen Orchester interpretiert. Unter der Gesamtleitung des Feldkircher Domkapellmeisters Benjamin Lack besetzten die Solisten Birgit Plankel (Sopran), Lea Müller (Alt), David Burgstaller (Tenor) und Oliver Sailer (Bass) begleitet vom Projektorchester und Projektchor Mozart-Requiem die „Hauptrollen“. Zelebriert wurde die feierliche Eucharistiefeier am Allerseelen-Abend von Pfarrer Paul Burtscher, der sich stolz zeigte, dass „eines der bemerkenswertesten sakralen Werke der Musikgeschichte“ auch dieses Jahr wieder aufgeführt wurde.