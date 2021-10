Mozart-Requiem an Allerseelen

Festlicher Gottesdienst mit Chor und Orchester in der Basilika.

Das Requiem in d-Moll aus dem Jahre 1791 ist das letzte Vermächtnis von Wolfgang Amadeus Mozart. Die berührende Musik wird am Dienstag, 2. November, um 19 Uhr anlässlich eines festlichen Gottesdienstes in der Basilika Maria Bildstein dargeboten. Unter der Gesamtleitung von Benjamin Lack (Domkapellmeister in Feldkirch) und begleitet von Chor sowie Orchester singen Birgit Plankel (Sopran), Lea Müller (Alt), David Burgstaller (Tenor) und Wojciech Latocha (Bass) diese „Seelenmesse“, die als hoch geschätztes Werk des österreichischen Ausnahmekomponisten gilt.