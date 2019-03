Mount Everest: Schmelzender Schnee legt Leichen frei

Kurz vor Saisonbeginn am Mount Everest gibt der tauende Schnee in Nepal die Körper verunglückter Bergsteiger frei.

Tourenveranstalter fordern staatliche Unterstützung bei der Bergung der Leichen dieser am Berg gestorbenen Kletterer. “Wir können bei der Bergung helfen, brauchen dafür aber eine Genehmigung der Regierung”, sagte Damber Parajuli, Vorsitzender des Verbandes für Reiseveranstalter am Donnerstag in Nepal.