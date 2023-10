Motorradunfall in Hörbranz

Am Freitagmittag kam es in Hörbranz zu einem Unfall.

Am Freitag um 12:30 Uhr ereignete sich in Hörbranz ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der Ziegelbachstraße in Richtung Lochau unterwegs war. In einer leichten Rechtskurve geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, der von einer 55-jährigen Frau gesteuert wurde.