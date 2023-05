Motorradunfall in Alberschwende - Fahrer verletzt

Am Mittwoch ereignete sich auf der Bregenzerwaldstraße (L 200) in Alberschwende ein schwerer Motorradunfall. Ein 52-jähriger Motorradfahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache zu Stur.

Ein 52-jähriger Motorradlenker fuhr am Mittwoch, 3. Mai 2023, gegen 09.35 Uhr, allein in Alberschwende auf der Bregenzerwaldstraße (L 200) von Dornbirn kommend in Richtung Egg. Dabei kam er in der Parzelle "Näpfle" aus ungeklärter Ursache zu Sturz.