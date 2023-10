Motorradfahrer stürzt 10 Meter tief ab - Schwerer Unfall auf Faschinastraße

Am Sonntag kam es zu einem schweren Unfall auf der Faschinastraße: 36-jähriger Motorradfahrer stürzte 10 Meter tief ab.

Am Sonntag, 8. Oktober 2023 um kurz nach 17 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer auf der Faschinastraße in Fahrtrichtung Au. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Motorradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz. Daraufhin rutschte der Lenker unter der Leitplanke hindurch und stürzte etwa 10 Meter tief in steiles Gelände ab, während das Motorrad auf der Straße liegen blieb.