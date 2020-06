Motorradfahrer nach Cannabiskonsum und Unfall verurteilt

Selbst schwer verletzt, Frau etliche Knochenbrüche und nun noch 3600 Euro Geldstrafe

Im September vergangenen Jahres kam es in Schröcken zu einem schweren Motorradunfall. Der Unfallverursacher, ein 55-jähriger Deutscher landete dabei drei Meter tief in einem Abwasserschacht, seine Frau erlitt ebenfalls mehrere schwere Verletzungen. Trümmerbruch des Oberschenkels, Rippenbrüche, zahlreiche Rissquetschwunden. Das technische Gutachten kann nicht nachvollziehen, warum der Mann mit so geringer Geschwindigkeit in der Rechtskurve auf die Gegenseite und von der Straße geraten ist. Das medizinische Gutachten hat schon eher eine Vermutung.