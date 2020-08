Motorradfahrer kollidiert beim Überholen mit Pkw

Sturz mit dem Motorrad auf der L48 Bödelestraße. Lenker wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Sonntag gegen 11.00 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Bödelestraße von Schwarzenberg kommend bergwärts in Richtung Dornbirn. Vor ihm fuhren zwei Pkw ebenfalls in dieselbe Richtung.