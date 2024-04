Motorradfahrer in Klaus nach Mehrfachkollision schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L50 in Klaus wurde am Donnerstagabend ein junger Motorradfahrer schwer verletzt.

Am Freitagabend, gegen 23:33 Uhr, ereignete sich auf der Walgaustraße (L50) in Klaus ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Motorradfahrer war während eines Überholmanövers in einen Unfall verwickelt, der mehrere Fahrzeuge betrifft. Der Motorradfahrer touchierte zunächst einen Linienbus, anschließend ein entgegenkommendes Auto und eine Gartenmauer. Daraufhin stürzte der Fahrer und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.