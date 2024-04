Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Schweizer wurde bei einem Motorradunfall schwer verletzt.

Am Montagnachmittag fuhr ein 66 Jahre alter Mann aus der Schweiz mit seinem Motorrad auf der Lustenauerstraße in Dornbirn in Fahrtrichtung Lustenau. Angeblich aufgrund plötzlich auftretendem Schwindel geriet er ins Schlingern und touchierte den rechten Gehsteigrand. Der Motorradlenker verlor daraufhin die Kontrolle über das 340 Kilogramm schwere Touring-Motorrad, fuhr über den Gehsteig und kollidierte mit dem Mast einer Straßenlaterne.