Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag in Braz - ein 63-Jähriger musste mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.

Am Samstag, gegen 14.10 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Arlbergstraße (L97) in Braz in Fahrtrichtung Bludenz. Zur selben Zeit fuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße "Obere Gasse" in Fahrtrichtung Arlbergstraße und bog nach links in die bevorrangte L97 ein.