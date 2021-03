Motorradfahrer bei Unfall in Übersaxen verletzt

Ein 33-Jähriger Biker war am Mittwoch entlang der L73 unterwegs, als er in einer Kurve zu Sturz kam.

Am Mittwoch, um 14.19 Uhr fuhr ein 33-jähriger Lenker mit seinem Motorrad in Übersaxen von Dünserberg kommend entlang der L73 in Richtung Übersaxen. Vermutlich aufgrund von zu wenig Schräglage kam der Motorradfahrer in einer Kurve ins Rutschen.