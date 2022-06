Motorrad: Vater und Sohn bei Rennen auf Isle of Man verstorben

Warum dieses gefährliche Rennen immer noch existiert, mag auch Motorsport-Fans wundern.

Bei der berüchtigten Tourist Trophy auf der Isle of Man sind am Freitag ein Vater und sein Sohn, der als Beifahrer in einem Motorrad-Sidecar-Bewerb dabei war, verstorben. Der 56-jährige Roger und der 21-jährige Bradley Stockton waren bei den diesjährigen Rennen bereits das vierte und fünfte Todesopfer.