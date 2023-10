Motorrad: Martin gewann auch Thailand-Sprint, Binder knapp geschlagen

Ducati-Pilot Jorge Martin hat sich den MotoGP-Sprint beim Großen Preis von Thailand gesichert. Am Sonntag (09.00 Uhr MEZ/live ServusTV) geht das Hauptrennen über die Bühne.

Der Spanier gewann am Samstag in Buri Ram bereits den fünften Sprint in Serie. Im Ziel hatte er eine Sekunde Vorsprung auf KTM-Pilot Brad Binder aus Südafrika, Dritter wurde der Italiener Luca Marini auf Ducati. WM-Leader Francesco Bagnaia (ebenfalls Ducati) schaffte es nur auf den siebenten Platz und erhielt dafür drei WM-Punkte. Sein Vorsprung auf Martin schrumpfte auf 18 Punkte.