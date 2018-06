Motorrad landet in Thüringen im Bach

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist am frühen Montagnachmittag in Thüringen mit seinem Zweirad über den Fahrbahnrand geraten und etwa eineinhalb Meter über einen Abhang in den Schwarzbach gestürzt.

Im Bachbett wurde der Deutsche über sein Motorrad geschleudert und kam schwer verletzt in einer Wiese neben dem Bach zum Liegen. Wie die Polizei mitteilte, brach sich der 62-Jährige das linke Handgelenk und zog sich Verletzungen am Becken zu. Er wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Das Motorrad wurde mit Hilfe eines Krans aus dem Bachbett geborgen.