Motorrad gegen Randstein geprallt und überschlagen

Am Sonntag um 12.15 Uhr fuhr ein 62-jährige Motorradlenker auf der L193 von Fontanella kommend in Richtung Faschina. Auf Höhe des Straßenkilometers 22,6 beabsichtigte dieser einen vor ihm fahrenden Pickup in der kurvenreichen Straßenführung zu überholen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Pkw und streifte in der Folge mit seinem Motorrad die linke vordere Felge des Fahrzeugs und kam zu Sturz.