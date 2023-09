Motorrad gegen Motorrad: Unfall in Lingenau

Am Montag gegen 18.10 Uhr fuhr ein 22-jähriger österreichischer Motorradlenker auf der L205 von Hittisau kommend in Richtung Lingenau.

Im Gemeindegebiet von Lingenau kam der Motorradlenker in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Motorrad eines entgegenkommenden 62-jährigen Deutschen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige in ein angrenzendes Feld geschleudert, der 62-Jährige blieb auf der Fahrbahn liegen. Beide Motorradlenker wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten mit den Rettungshubschraubern Christophorus 8 und Christoph 45 in das LKH Feldkirch bzw. in das KH nach Ravensburg geflogen werden. An den beiden beteiligten Motorrädern entstand jeweils Totalschaden.