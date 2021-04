Motorflieger abgestürzt: Vorarlberger an Bord

Die beiden Insassen trugen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon.

Eine Motorflieger ist Montagnachmittag kurz vor dem Aufsetzen auf das Flugfeld in Reutte-Höfen im Tiroler Außerfern in Turbulenzen geraten und in ein Gebüsch bzw. Waldstück zwischen der Landebahn und dem Lech abgestürzt. Die beiden Insassen - ein 50-jähriger portugiesischer Fluglehrer und ein 37-jähriger Flugschüler aus Vorarlberg - trugen nur leichte Verletzungen davon. Das Leichtflugzeug war von einer starken, seitlichen Windböe erfasst worden. Es landete in den Bäumen.