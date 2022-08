Motorboot vor Leiblachtaler Ufer havariert

Zu einem Einsatz auf dem Bodensee wurden am Donnerstag die Polizei, Wasserrettung und Feuerwehr gerufen.

Am Donnerstagnachmittag waren ein Schiffsführer und vier weitere Personen mit einem Motorboot auf dem Bodensee unterwegs. Zur Vorfallzeit befanden Sie sich im Planquadrat 5464 (vor der Flussmündung der Leiblach sowie dem Ufer in Lochau/Hörbranz, ca 600m entfernt). Aus unbekannter Ursache lief das Boot zunehmend mit Wasser voll und die an Bord befindlichen Personen konnten ein weiteres Eindringen nicht verhindern, worauf ein Notruf an die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle abgesetzt wurde. Die Besatzungsmitglieder trafen in weiterer Folge alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen (Anlegen der Schwimmwesten, Gewichtsverlagerung auf dem Boot, Schwenken der roten Notflagge).