Liveticker: Um 14 Uhr startet der MotoGP von Emilia Romagna.

Francesco Bagnaia hat am Samstag beim Motorrad-GP der Emilia Romagna zum vierten Mal in Folge die Poleposition in der MotoGP-Klasse fixiert. Der italienische Ducati-Pilot hat in der WM drei Rennen vor Saisonende als Zweiter 52 Punkte Rückstand auf Fabio Quartararo. Der Franzose verpasste mit seiner Yamaha die letzte Qualifying-Phase und startet nur von der 15. Position.