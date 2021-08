MotoGP-Star Valentino Rossi wird erstmals Vater

Pünktlich zum Ende seiner Karriere wird sich MotoGP-Superstar Valentino Rossi anderen Dingen widmen können.

Wie der 42-jährige Italiener am Mittwochabend über Twitter mitteilte, ist seine Freundin Francesca Sofia Novello schwanger und erwartet ein Mädchen. Auf den geteilten Fotos ist der erstmalige Vater Rossi zu sehen, wie er - gemäß seines Spitznamens "The Doctor" - in weißem Kittel gekleidet mit einem Stethoskop seine 27-jährige Lebensgefährtin "untersucht".