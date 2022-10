MotoGP-Pole für Jorge Martin in Sepang - Bagnaia stürzte

Ducati-Pilot Jorge Martin hat sich wie in Australien am Samstag mit einem Rundenrekord von 1:57,790 Minuten die Pole Position in der MotoGP-Klasse für den Grand Prix von Malaysia geholt.

Der Spanier verwies auf dem Sepang International Circuit seinen italienischen Markenkollegen Enea Bastianini sowie den sechsmaligen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Honda) auf die Startplätze zwei und drei. WM-Leader Francesco Bagnaia kam zu Sturz und verlor dadurch einige Plätze.

Sepang. Ducati-Fahrer Bagnaia, der im Gesamtklassement 14 Zähler Vorsprung auf Weltmeister Fabio Quartararo hat, stürzte im Q2 und musste mit der neuntschnellsten Rundenzeit vorlieb nehmen. Yamaha-Pilot Quartararo, der im vierten freien Training zu Fall kam und eine Blessur an der linken Hand davontrug, erreichte nur Position zwölf für das Rennen am Sonntag. Auch der Drittplatzierte in der WM, der Spanier Aleix Espargaro (Aprilia), stürzte und schaffte den zehnten Startplatz. Die KTM-Piloten Brad Binder (13.) und Miguel Oliveira (18.) müssen in Malaysia wieder einmal das Feld von hinten aufrollen.

Alle News im Liveticker:

