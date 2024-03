MotoGP: Francesco Bagnaia gewinnt den ersten Grand Prix der Saison

Weltmeister Francesco Bagnaia jubelt über Auftaktsieg beim Grand Prix von Katar.

Auf dem Losail International Circuit in Doha gewann der amtierende Weltmeister Francesco Bagnaia auf seiner Werks-Ducati und feiert damit einen perfekten Saisonstart. Der Italiener legte den Grundstein für seinen Sieg bereits in der ersten halben Runde, als sich der 27jährige an die Spitze setzte.