MotoGP: Espargaro in Katalonien auf Pole Position

Ab 14 Uhr im Live-Ticker: Der Lokalmatador Aleix Espargaro startet mit besten Voraussetzungen in sein Heimrennen. Er sicherte sich am Samstag die Pole Position.

Der Katalane Aleix Espargaro startet am Sonntag in Barcelona von der Pole Position aus in sein Heimrennen. Der Aprilia-Pilot gewann am Samstag das Qualifying vor Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) und WM-Spitzenreiter Fabio Quartararo (FRA/Yamaha). Für Espargaro ist es die zweite Pole Position der Saison nach jener Anfang April in Argentinien, damals hatte er anschließend auch sein bisher einziges Rennen gewonnen. Als bester KTM-Fahrer kam Brad Binder in Barcelona nicht über Startplatz 15 hinaus.