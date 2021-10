Moto GP: Marc Marquez siegt zum 7. Mal in Texas

Marc Marquez war beim GP von Texas einmal mehr nicht zu schlagen und jubelte über seinen 7. Sieg in den USA vor Fabio Quartararo und Francesco Bagnaia.

Beim MotoGP-Rennen in Texas ging Francesco Bagnaia von der Pole Position ins Rennen. Marc Marquez, der seit seinem Aufstieg in die MotoGP - abgesehen von einer Ausnahme - den Großen Preis von Amerika in Austin/Texas immer gewonnen hat, ging nur von Startplatz drei ins Rennen. Doch der Spanier übernahm gleich am Start die Führung, während Bagnaia auf Rang vier zurück fiel. Quartararo und Martin kämpften dahinter um den zweiten Platz, wodurch sich Marquez etzwas absetzten konnte.