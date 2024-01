Most Wanted 2024: Auf diese Games freuen wir uns!

Der Ländle Gamer wirft einen Blick voraus und verrät die zehn vielversprechendsten Spiele-Blockbuster des neuen Jahres.

Die Liste in Release-Reihenfolge gilt ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungsvorschläge bitte gerne in den Kommentaren deponieren.

Prince of Persia: The Lost Crown

(PC, Switch, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S)

self all Open preferences.

Ubisoft kehrt zu den Anfängen der Prinzensaga zurück: Erkunden, kämpfen und aufrüsten ist wieder angesagt – in einem 2D-Metroidvania. Aber: Statt den namensgebenden Prinzen zu spielen, muss man ihn nun retten. Die kostenlose Demo ist bereits online zum Download verfügbar.

Erscheint am 18. Jänner 2024

Suicide Squad: Kill the Justice League

(PC, PS5, Xbox Series X|S)

self all Open preferences.

Die Entwickler der Arkham-Serie lassen in dem Action-Adventure die Bösewichte zu spielbaren Held:innen werden: Deadshot, Harley Quinn & Co. treten gegen korrumpierte Helden der Justice League wie Superman und Batman an, die von Brainiac übernommen wurden.

Erscheint am 2. Februar 2024

Skull and Bones

(PC, PS5, Xbox Series X|S)

self all Open preferences.

Als Piratenkapitän machen wir den indischen Ozean unsicher. In der Open World bestreiten wir Seeschlachten allein oder im Koop-Modus. Außerdem sammeln wir Rohstoffe, craften Ausrüstung und passen unsere Schiffe individuell an. Nach etlichen Verschiebungen soll’s nun endlich tatsächlich erscheinen!

Erscheint am 16. Februar 2024

Final Fantasy 7: Rebirth

(PS5)

self all Open preferences.

Im zweiten Teil des umfangreichen Remakes des JRPG-Hits verlässt man erstmals die große Stadt Midgar und darf die riesige umliegende Open World erkunden. Alleine die Hauptgeschichte des Action-Rollenspiels soll 40 Stunden Spielzeit in Anspruch nehmen.

Erscheint am 29. Februar 2024

Princess Peach: Showtime!

(Switch)

self all Open preferences.

Das Spin-off aus dem Mario-Universum ist ein rhythmisches Actionspiel, in dem wir als Prinzessin Peach durch eine bunte Welt tanzen, prügeln und springen. Dazu stehen ihr viele Verwandlungsmöglichkeiten zur Verfügung – Peach wird u.a. zur Patissière und zur Kung-Fu-Meisterin.

Erscheint am 22. März 2024

Dragon's Dogma 2

(PC, PS5, Xbox Series X|S)

self all Open preferences.

Capcom setzt endlich das beliebte Action-Rollenspiel aus dem Jahr 2012 fort: als Fantasy-Epos mit riesiger erkundbarer Spielwelt und viel Gameplay-Freiheit.

Erscheint am 22. März 2023

Black Myth: Wukong

(PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S)

self all Open preferences.

Affenkönig Wukong ist einer der bekanntesten Figuren der chinesischen Folklore. In diesem Action-Adventure bestreitet er packende Kämpfe aus der Third Person-Perspektive mit seinem wandelbaren magischen Langstab.

Erscheint am 20. August 2024

Test Drive Unlimited Solar Crown

(PC, PS5, Switch, Xbox Series X|S)

self all Open preferences.

Lust darauf, per Luxuskarosse (z.B. Ferrari, Lamborghini oder Bugatti) die 1:1 digital nachgebaute Hong Kong Island abzufahren? Die Racing Simulation von Nacon macht es möglich – und zwar als große Online-Multiplayer-Erfahrung.

Erscheint im ersten Halbjahr 2024

Assassin‘s Creed Codename Red

(PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S)

self all Open preferences.

Das neue „Assassin‘s Creed“ führt uns ins feudale Japan und verspricht ein spannendes Abenteuer mit gleich zwei verschiedenen Spielfiguren: einem weiblichen Shinobi und einem afrikanischen Samurai.

Erscheint vermutlich im Herbst 2024

Star Wars Outlaws

(PC, PS5, Xbox Series X|S)

self all Open preferences.

Das neue Spiel von Massive Entertainment eröffnet uns eine Open World im „Star Wars“-Universum. In dem Action-Adventure schlüpfen wir in die Rolle der vom Imperium gejagten Gaunerin Kay Vess und müssen uns sowohl am Boden als auch im Weltraum durchschlagen.

Erscheint im 4. Quartal 2024