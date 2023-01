Most Wanted 2023: Auf diese Games freuen wir uns!

Der Ländle Gamer wirft einen Blick voraus und verrät die 10 vielversprechendsten Spiele-Blockbuster des neuen Jahres.

Ländle Gamer

Die Liste in Release-Reihenfolge gilt ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungsvorschläge bitte gerne in den Kommentaren deponieren. Hier sind 10 Games auf die man 2023 auf jeden Fall ein Auge werfen sollte. Es wird ein gutes Jahr für Gamer:

1. Forspoken

PC, PS5

self all Open preferences.

Im storybasierten Action-Adventure strandet eine junge Frau in der gefährlichen Fantasy-Welt Athia und bekämpft effektvoll mit mystischen Kräften Monster und andere Kreaturen. Die Open World hält beeindruckende Landschaften bereit – dichte Wälder, Wüsten mit Canyons und majestätische Ruinen.



Erscheint am 24.1.2023

2. Hogwarts Legacy

PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

self all Open preferences.

Das Open-World-Action-Rollenspiel führt uns nach Hogwarts und spielt in der Zauberwelt des 19. Jahrhunderts, also lange vor Harry Potter & Co. Dort meistert man Zaubersprüche, braut Tränke und bändigt fantastische Tierwesen, während man mit fiesen Gegnern und moralischen Dilemmas konfrontiert wird. Einen Multiplayer-Modus soll es keinen geben.



Erscheint am 10.2.2023 für PC, PS5 und Xbox Series X|S),

am 4.4.2023 für PS4 und Xbox One),

am 25.7.2023 für die Switch.

3. Skull & Bones

PC, PS5, Xbox Series X|S

self all Open preferences.

Als Piratenkapitän machen wir den indischen Ozean unsicher. In der Open World bestreiten wir Seeschlachten alleine oder im Koop-Modus. Außerdem sammeln wir Rohstoffe, craften Ausrüstung und passen unsere Schiffe individuell an.

Erscheint am 9.3.2023

4. Star Wars: Jedi Survivor

PC, PS5, Xbox Series X|S

self all Open preferences.

Das Third-Person-Action-Adventure setzt die Geschichte von Cal Kestis fünf Jahre nach den Ereignissen in „Fallen Order“ fort: Der junge Jedi-Ritter stellt sich mit neuen Kräften weiter den Schergen des Imperiums.



Erscheint am 17.3.2023

5. Dead Island 2

PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S

self all Open preferences.

Spieler:innen kämpfen sich aus der Ego-Perspektive (und im Koop mit bis zu drei Mitstreitenden) durch eine Zombie-Apokalypse in Los Angeles. Der Fokus liegt vor allem auf brachialen Nahkämpfen, Schusswaffen gibt es aber auch und es darf viel gecraftet werden. Die sechs spielbaren Charaktere verfügen über jeweils individuelle Spezialfähigkeiten und Dialogoptionen.

Erscheint am 28.4.2023

6. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Switch

self all Open preferences.

Nintendos neuer, düsterer Streich in Sachen „Zelda“ führt uns wieder in das Königreich Hyrule. Voraussichtlich dürfen wir diesmal auch in die Lüfte steigen und die zerstörte Himmelswelt besuchen. Allem Anschein nach lernt Held Link viele neue Tricks wie Feuer-Angriffe oder die Kunst der Teleportation.

Erscheint am 12.5.2023

7. Diablo 4

PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S



self all Open preferences.

Die legendäre Hack & Slay-Serie mit der Top-Down-Perspektive kehrt mit dem lange erwarteten vierten Teil zurück und wird düsterer denn je. Diesmal bekämpft man Lillith, die Nichte von Höllenfürst Diablo, in einer Open World.

Erscheint am 6.6.2023

8. Suicide Squad: Kill the Justice League

PC, PS5, Xbox Series X|S

self all Open preferences.

Die Entwickler der Arkham-Serie lassen in dem Action-Adventure unter anderem Deadshot, Harley Quinn & Co. gegen korrumpierte Helden wie Superman und Batman antreten.

Erscheint am 26.6.2023

9. Assassin's Creed Mirage

PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S

self all Open preferences.

Der neue Teil soll wieder auf die Wurzeln der Serie besinnen und im Bagdad der Jahre 860 bis 870 n. Chr. spielen. Auf Rollenspielelemente will Ubisoft verzichten – der Protagonist von „Mirage“ ist Basim.



Erscheint im zweiten Quartal von 2023

10. Starfield

PC, Xbox Series X|S

self all Open preferences.

Das Weltraum-Singleplayer-Rollenspiel ist nach "The Elder Scrolls" die erste eigenständige, neue Marke von Bethesda Softworks – irgendwo zwischen "Skyrim" und "No Man’s Sky". Wir bauen und modifizieren unser eigenes Raumschiff und erforschen 1.000 Planeten, bauen Rohstoffe ab und errichten Außenposten.

Erscheint in der ersten Jahreshälfte von 2023