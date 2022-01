Most Wanted 2022: Auf diese Games freuen wir uns!

Der Ländle Gamer wirft einen Blick voraus und verrät die 10 vielversprechendsten Spiele-Blockbuster des neuen Jahres.

Die Liste in Release-Reihenfolge gilt ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungsvorschläge bitte gerne in den Kommentaren deponieren.

Pokémon-Legenden: Arceus (Switch)



Der neue Serien-Teil bleibt dem grundlegenden Gameplay vorheriger Pokémon-Spiele treu und erweitert es um neue Action- und Rollenspiel-Elemente. Neuerlich geht es in die Sinnoh-Region (dem Schauplatz von Pokémon Diamant und Pokémon Perle), doch die Geschichte spielt in einer Zeit, lange bevor es Pokémon-Trainer oder eine Pokémon-Liga gab. Neben einer vollumfänglichen Open World erwarten Spieler:innen u.a. „königliche“ Pokémon und Wächte:innen.



Erscheint am 28.1.2022

Dying Light 2: Staying Human (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S)



Teil 2 wird erneut aus der Ego-Perspektive gespielt und bietet eine Open World sowie einen Gameplay-Mix aus rasantem Parcours und Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen. Schauplatz ist diesmal eine europäisch angehauchte Metropole. Die Story soll stärker im Fokus stehen, Spieler-Entscheidungen wirken sich sogar auf das Stadtbild aus.



Erscheint am 4.2.2022

Elden Ring (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S)



Das Action-Rollenspiel ist eine Zusammenarbeit von From Software mit „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin. In Third-Person-Ansicht erkundet ein individuell designter Held eine große, zusammenhängende Spielwelt – ganz im düsteren Stil von „Dark Souls“ und mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad.



Erscheint 25.2.2022

Gran Turismo 7 (PS4, PS5)



In seinem siebten Teil erhält die beliebte Rennspielserie u.a. wieder einen umfangreichen Karrieremodus für Solo-Spieler sowie diverse Online-Modi. Über 420 Autos stehen zur Verfügung, wobei vom Klassiker bis zum Top-Supercar die Wagen bis ins Detail nachempfunden wurde. Gefahren wird auf über 90 Strecken bei dynamischen Wetterbedingungen. Auch eine Foto-Option ist wieder an Bord. PS5-Besitzer:innen freuen sich über haptisches Feedback, adaptive Trigger und Raytracing.



Erscheint am 4.3.2022

Forspoken (PC, PS5)



Im storygetriebenen Action-Adventure strandet eine junge Frau in der gefährlichen Fantasy-Welt Athia und bekämpft effektvoll mit mystischen Kräften Monster und andere Kreaturen. Die Open World hält beeindruckende Landschaften bereit – dichte Wälder, Wüsten mit Canyons und majestätische Ruinen.



Erscheint am 24.5.2022

Starfield (PC, Xbox Series X|S)



Das Weltraum-Singleplayer-Rollenspiel ist nach „The Elder Scrolls“ die erste eigenständige, neue Marke von Bethesda Softworks. Spielerisch soll „Starfield“ ein „Skyrim im Weltall“ werden – nach Aussage der Entwickler erwartet uns ein echtes „Hardcore-Rollenspiel“, angesiedelt im Jahr 2310. Gameplay dazu gab es bislang nicht zu sehen.



Erscheint am 11.11.2022

Hogwarts Legacy (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S)



Das Open-World-Action-Rollenspiel führt Spieler:innen nach Hogwarts und spielt in der Zauberwelt des 19. Jahrhunderts, also lange vor Harry Potter & Co. Dort meistert man Zaubersprüche, braut Tränke und bändigt fantastische Tierwesen, während man mit fiesen Gegnern und moralischen Dilemmas konfrontiert wird. Einen Multiplayer-Modus soll es auch geben.



Erscheint wohl erst im zweiten Halbjahr 2022

God of War 2: Ragnarök (PS5)



Santa Monica Studio präsentiert die Fortsetzung des von den Kritikern gefeierten „God of War (2018)“. Kratos und Atreus müssen diesmal neun Welten bereisen und sich auf die prophezeite Schlacht vorbereiten, die das Ende der Welt einläuten soll. Im Waffenarsenal hat Kratos wieder die Leviathanaxt, die Chaosklingen und den Wächterschild sowie zahlreiche neue Fähigkeiten.



Erscheint irgendwann 2022

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Switch)



Nintendos neuer, düsterer Streich in Sachen „Zelda“ führt uns wieder in das Königreich Hyrule. Voraussichtlich dürfen wir diesmal auch in die Lüfte steigen und die zerstörte Himmelswelt besuchen. Allem Anschein nach lernt Held Link viele neue Tricks wie Feuer-Angriffe oder die Kunst der Teleportation.



Erscheint irgendwann 2022

Gotham Knights (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S)



In einer Welt ohne Batman liegt es an Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood, in Gotham City für Ordnung zu sorgen und Bösewichte zu bekämpfen. Die Superhelden-Action lässt sich sowohl alleine als auch kooperativ spielen.



Erscheint irgendwann 2022