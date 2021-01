Most Wanted 2021: Auf diese Games freuen wir uns!

In einer Welt ohne Batman liegt es an Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood, in Gotham City für Ordnung zu sorgen und Bösewichte zu bekämpfen.

Der Ländle Gamer wirft einen Blick voraus und verrät die 10 vielversprechendsten Spiele-Blockbuster des neuen Jahres.

Die Liste in Release-Reihenfolge gilt ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungsvorschläge bitte gerne in den Kommentaren deponieren.

1.) Outriders (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia)

Der düstere 3rd-Person-Shooter von People Can Fly versetzt SpielerInnen auf den lebensfeindlichen Planeten Enoch. Dort wird allein oder maximal zu dritt im Koop-Modus in erster Linie nach Loot, aber auch nach einem mysteriösen Signal gesucht, das die Menschheit retten soll. Dazu sucht man sich eine von vier Kämpfer-Klassen mit einzigartigen, übernatürlichen Fähigkeiten aus.

Erscheint am 2.2.2021

2.) Monster Hunter Rise (Switch)

Im ersten vollwertigen Monster Hunter-Game Spiel auf der Nintendo Switch gilt es als Jäger das Dorf Kamura vor Monstern zu schützen – insbesondere vor dem neuen Untier Magnamalo. Dafür darf man nun auch ein Reittier nutzen und sich mittels Seilkäfern in die Luft schwingen.

Erscheint am 26.3.2021

3.) Forza Motorsport (PC, Xbox Series X/S)

Der mittlerweile achte Teil wird ein Reboot der Serie und nutzt neue technische Effekte wie 4k-Auflösung, 60 fps und Raytracing, um noch realistischer Grafik zu bieten.

Erscheint im Frühjahr 2021

4.) Back 4 Blood (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

Im inoffiziellen Nachfolger von Left 4 Dead dürfen sich SpielerInnen wieder kooperativ durch verschiedene Maps schlagen und ballern: Zu viert rückt man Zombies aller Art auf die verwesende Pelle.

Erscheint am 22.6.2021

5.) Halo Infinite (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Im 6. Teil der Halo-Serie steht der Master Chief wieder im Mittelpunkt – das Game wird wohl u.a. wieder auf einem Halo-Ring spielen. Neben der Kampagne wird es auch einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler und einen Free2Play-Multiplayer geben.

Erscheint im Winter 2021

6.) Resident Evil 8: Village (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Das Horror-Game setzt die Geschichte aus Resident Evil 7 fort – aber diesmal aus der Ego-Perspektive. Hauptcharakter Ethan hat ein neues Leben mit Frau Mia begonnen, als er von Chris Redfield in einen neuen Albtraum gezogen wird.

Erscheint irgendwann 2021

7.) Gotham Knights (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

In einer Welt ohne Batman liegt es an Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood, in Gotham City für Ordnung zu sorgen und Bösewichte zu bekämpfen. Die Superhelden-Action lässt sich sowohl alleine als auch kooperativ spielen.

Erscheint irgendwann 2021

8.) Far Cry 6 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

Im neuen Ego-Shooter von Ubisoft Toronto schlüpfen GamerInnen in die Haut des Guerrilla-Rekruten Dani Rojas (wahlweise weiblich oder männlich) und bekämpfen auf der karibischen Insel Yara einen Diktator (gespielt von Giancarlo Esposito). Waffen darf man sich ähnlich wie in Far Cry New Dawn selbst zusammencraften.

Erscheint irgendwann 2021

9.) Dying Light 2 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

Teil 2 wird erneut aus der Ego-Perspektive gespielt und bietet eine Open World sowie einen Gameplay-Mix aus rasantem Parcours und Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen. Schauplatz ist diesmal eine europäisch angehauchte Metropole. Die Story soll stärker im Fokus stehen, Spieler-Entscheidungen wirken sich sogar auf das Stadtbild aus.

Erscheint irgendwann 2021

10.) Hogwarts Legacy (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

Das Open-World-Action-Rollenspiel führt SpielerInnen nach Hogwarts und spielt in der Zauberwelt des 19. Jahrhunderts, also lange vor Harry Potter & Co. Dort meistert man Zaubersprüche, braut Tränke und bändigt fantastische Tierwesen, während man mit fiesen Gegnern und moralischen Dilemmas konfrontiert wird.

Erscheint irgendwann 2021