Moscheen - Strache kritisiert "Sultan" Erdogan für dessen Aussagen

FPÖ-Chef Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für dessen Aussagen über die Schließung von Moscheen in Österreich kritisiert.

Zu Erdogans Warnung, der Schritt sowie der Hinauswurf von Imamen könne einen “Krieg” zwischen Muslimen und Christen zur Folge haben, sagte er, das sei ein “Unsinn”, so Strache im Puls 4-Sommergespräch am Montagabend.Die Aussage zeige aber auch auf, “wie notwendig dieser Schritt (die Moscheen-Schließung und Imame-Überprüfung, Anm.) war. Es kann ja wirklich nicht sein, dass der Präsident der Türkei glaubt, sich in unsere rechtsstaatliche Entscheidung einmischen zu können”, sagte Strache. “Das zeigt schon, welche Übersteigerung der Herr auch offensichtlich für sich selbst sieht. Und glaubt, er ist da der neue Nachfolger der Sultans, der hier auch Ansprüche außerhalb der Türkei stellen kann, wenn es um rechtsstaatliche Vorgänge geht. Da hat er selbst bei sich zuhause genug zu tun, wenn man sieht, wie er gegen Minderheiten vorgeht, wie er selbst gegen Andersgläubige, nämlich auch die christliche Kirche vorgegangen ist”, so der Vizekanzler.