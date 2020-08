Moschee auf Trikot: Fan tritt aus Fußballverein aus

Auf dem neuen Auswärtstrikot des 1. FC Köln ist neben dem Kölner Dom nun auch die Moschee in Köln zu sehen. Das sorgt für Empörung bei so manchem Fan.

Die Moschee steht symbolisch für die große türkische Community in Köln, in der es sehr viele eingefleischte #effzeh -Fans gibt. Sie ist ein Teil der Kölner Skyline geworden. Das gilt unabhängig davon, wie man politisch zum Betreiber der Moschee steht.

Mitgliedschaft gekündigt

Der Twitter-Kanal des 1. FC Köln veröffentlichte unterdies eine Kündigung einer Mitgliedschaft eines Fans, der sich sehr über die Erweiterung hin zur Moschee ärgerte. Er könne sich mit "Moslems und Moscheen nicht identifizieren", heißt es in der Kündigung. Laut Angaben des führeren Mitglieds hat er die Kündigung noch am selben Tag geschrieben: "Da ich heute festgestellt habe, dass der FC jetzt mit Trikots aufläuft, die mit einer Moschee bestückt sind (...), erkläre ich hiermit meinen Austritt aus der Glaubensgemeinschaft 1. FC Köln." Das nun ausgetretene Mitgleid meinte weiter spöttisch: "Ich vermute, das (sic!) in der nächsten Saison die Trikots Rosa (sic!) sind, dann wäre die Weltoffenheit perfekt."