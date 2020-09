Moria: Gamon hofft auf Merkel und Macron

Seit Tagen sorgt die Situation von Flüchtlingen in Griechenland für Streit innerhalb der Regierung - nun meldet sich auch die Europaabgeordnete der NEOS zu Wort.

In einem Interview mit Puls24 meldete sich nun auch Claudia Gamon, Mitglied EU-Parlament NEOS, zu Wort. Sie fordert ein Handeln der europäischen Regierungs- und Staatschefs. "Kurz und Kogler müssen Handeln", so die gebürtige Vorarlbergerin. Wenn sie dafür nicht bereit seien, müssen sie wenigstens bereit sein in dieser Frage mehr Kompetenzen an die EU zu geben, so Gamon. Man müsse nun hoffen, dass Merkel und Macron in der Causa Moria wieder eine Führungsrolle übernehmen.