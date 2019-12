Morgenrot versüßte Vorarlbergern das Aufstehen

Die Wetterbedingungen sorgten am Dienstagmorgen für ein wunderschönes Morgenrot.

Besonders schön war es in Feldkirch Altenstadt, wie diese Bilder zeigen:

Wie entsteht Morgenrot eigentlich?

Die Sonnenstrahlen bestehen aus verschiedenen Farben, darunter Blau und Rot. Auf dem Weg zur Erde müssen die Strahlen durch die Atmosphäre. Das ist die Luftschicht um unseren Planeten. Dort treffen die Strahlen auf winzige Teilchen. Diese lenken das Licht in eine andere Richtung. Es verteilt sich am Himmel. Fachleute sagen dazu: Das Licht wird gestreut. Die Teilchen lenken das blaue Licht stärker ab als das rote.

Dazu kommt noch etwas anderes: Wenn die Sonne morgens aufgeht, steht sie noch tief. Die Lichtstrahlen treffen also flach auf die Erde. Das bedeutet: Sie müssen bis zu uns einen langen Weg durch die Atmosphäre zurücklegen. Auf diesem Weg wird das blaue Licht so stark gestreut, dass sich das rote Licht durchsetzt. So entsteht das Morgenrot.