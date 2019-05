Morgen ist Muttertag: Die besten Geschenkideen

Das Erwachsenwerden ist sowohl für Mütter als auch für ihre Kinder eine große Herausforderung. Neben vielen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, wissen die Kinder spätestens am 12. Mai, also am diesjährigen Muttertag, was sie an der Mama so schätzen. Nur fehlen meist die Geschenkideen.

VOL.AT hat die besten Geschenkideen zusammengefasst:

Ausflug planen

Was liebt eine Mama mehr, als Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen? Plant gemeinsam mit Geschwistern einen Ausflug und berücksichtigt dabei die Interessen eurer Mama. Inspiration und Ideen für Ausflüge in Vorarlberg findet ihr hier.

Kindheitsbild nachstellen

©Foto: LangweileDich.net

Eine typische Mama wird gerne an die Zeit von früher erinnert. Stellt eines eurer Kindheitsbilder nach und entführt eure Mama für einen kurzen Moment in eine Zeit ohne Streit und Diskussionen. In eine Zeit, in der Mama noch das größte Vorbild aller Zeiten war!

Wellness Day

Wellness Day mal anders: Und zwar exklusiv zu Hause! Ihr übernehmt für einen Tag die Aufgaben eurer Mutter. Das heißt: Wäsche waschen, putzen, kochen und so weiter. Zusätzlich könnt ihr eure Mama mit selbstgemachten Masken und Peelings verwöhnen. So kann sie sich zur Gänze auf sich konzentrieren und entspannen – wellnessen eben.

Blumen pflücken

Der Klassiker am Muttertag ist der Blumenstrauß, der auf den letzten Drücker in der nächstgelegenen Tankstelle besorgt wurde. Anstatt sie zu kaufen, pflückt sie selbst: Ein selbst gepflückter Blumenstrauß ist vielleicht nicht so groß und elegant, aber kommt mit Sicherheit von Herzen.

Lieblingsgericht kochen

Am Muttertag wird der Spieß einfach umgedreht: Überrascht sie mit ihrem Lieblingsgericht und vergesst den Wein nicht! Leckere Rezeptideen findet ihr hier.

Geschenke selber basteln Viele Mütter freuen sich über selbst gebastelte Geschenke. In diesem Youtubevideo könnt ihr euch inspirieren lassen.

Viele weitere Ideen gibt es in diesem Video!