Morgen beginnt der Frühling - am Sonntag meldet sich der Winter zurück

Astronomisch gesehen beginnt am Mittwoch um 04.06 Uhr der Frühling. Mitte Woche sind bis zu 19 Grad zu erwarten, dann folgt ein Temperatursturz.

Am Dienstagmorgen verziehen sich die letzten Regenschauer bald, und die Wolken lichten sich zügig. Es erwartet uns ein größtenteils sonniger Tag, begleitet von einigen hohen, dünnen Wolkenfeldern. Am Nachmittag gesellen sich vereinzelt Quellwolken dazu. Dank strahlendem Sonnenschein wird es angenehm warm mit Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad, nachdem die Frühtemperaturen zwischen 2 und 7 Grad liegen.

Mittwoch: Mild und überwiegend sonnig

Der Mittwoch präsentiert sich von seiner freundlichen Seite mit viel Sonnenschein und nur geringfügiger Beeinträchtigung durch hohe Wolkenfelder. Etwaige Nebelfelder am Morgen lösen sich auf. Die Temperaturen zeigen sich für die Jahreszeit ungewöhnlich mild, mit Tiefstwerten von 0 bis 5 Grad, örtlich kann es leicht frostig werden. Die Höchsttemperaturen klettern auf 15 bis 19 Grad.

Donnerstag: Wechselhaft mit Regen

Der Wetterumsturz folgt am Donnerstag: Dichtere Wolken beherrschen den Himmel. Vormittags breiten sich Regenschauer, ausgehend vom Bodensee, über ganz Vorarlberg aus, teilweise kann es kräftig regnen. Schnee fällt vorerst oberhalb von etwa 1800 Metern. Trotz der Wolken und einem auffrischenden West- bis Nordwestwind bleibt es mit 10 bis 14 Grad recht mild. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen 3 und 8 Grad.

Abkühlung am Samstag, Schnee folgt am Sonntag

Der Freitag gestaltet sich nach aktueller Vorhersage überwiegend sonnig und sehr mild, vor allem am Nachmittag, bei meist nur geringer Bewölkung. Der Samstag bringt eine Veränderung mit sich: Am Vormittag erreicht eine Kaltfront die Region, die Wolken, auffrischenden Westwind und teils kräftige Schauer mit sich bringt. Es kühlt merklich ab, und die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1000 Meter, über Nacht können sich auch in Tallagen Schneeflocken zeigen.