In Chicago wurde Heather Mack für ihre Rolle im Mord an ihrer Mutter während eines Urlaubs in Bali zu einer weiteren langen Haftstrafe verurteilt. ©DCX Reuters

Mordfall erschüttert: Mutter in Koffer versteckt – Tochter verurteilt

In Chicago wurde Heather Mack für ihre Rolle im Mord an ihrer Mutter während eines Urlaubs in Bali zu einer weiteren langen Haftstrafe verurteilt.

Richter Matthew Kennelly verhängte gegen die Amerikanerin Heather Mack eine 26-jährige Haftstrafe. Dies folgt auf Macks Schuldbekenntnis im Juni 2023. Die Staatsanwaltschaft hatte eine 28-jährige Haft gefordert. Mack und ihr damaliger Freund Tommy Schaefer wurden des Mordes an ihrer Mutter beschuldigt, um Zugang zu einem 1,5 Millionen Dollar Treuhandfonds zu erhalten.

Die Tat in Bali

Die damals 18-jährige Mack beteiligte sich 2014 an der Tötung ihrer Mutter in einem Hotelzimmer auf Bali. Laut Staatsanwaltschaft hielt Mack ihrer Mutter den Mund zu, während Schaefer sie mit einer Obstschale schlug. Anschließend versteckten sie die Leiche in einem Koffer. Die Tat wurde über Monate hinweg geplant.

Die Polizei untersucht am 12. August 2014 auf einer Polizeistation in Nusa Dua auf der indonesischen Ferieninsel Bali den Koffer, in dem die Leiche einer Amerikanerin gefunden wurde. ©Reuters

Internationale Reaktionen

Der Fall erregte weltweit Aufmerksamkeit und Entsetzen, insbesondere aufgrund der Fotos des kleinen Koffers, in dem die Leiche versteckt wurde. Mack wurde 2015 von einem indonesischen Gericht zu zehn Jahren Haft verurteilt und saß sieben Jahre in Indonesien ab. Nach ihrer Abschiebung in die USA im Jahr 2021 wurde sie sofort verhaftet. Macks Tochter kam nach einem Sorgerechtsstreit dann zu Verwandten.

Heather Mack aus den USA küsst ihr Baby in einer Arrestzelle, bevor sie vor einem Gericht in Denpasar auf der indonesischen Ferieninsel Bali erscheint ©Reuters

Urteilsverkündung

Richter Kennelly bezeichnete die Tat als "brutal und vorsätzlich". Neben der Haftstrafe ordnete er eine Entschädigungszahlung von etwa 263.000 Dollar und ein Bußgeld von 50.000 Dollar an. Mack entschuldigte sich bei den Geschwistern ihrer Mutter und äußerte ihr Bedauern.

Reaktionen und Ausblick

Macks Anwalt Michael Leonard geht davon aus, dass sie bei guter Führung etwa 20 Jahre in Haft sein wird. Macks Onkel Bill Wiese zeigte sich zufrieden mit dem Urteil und erinnerte an die positiven Eigenschaften seiner Schwester.

Bill Wiese, der Onkel von Heather Mack und Bruder von Sheila von Wiese-Mack, erzählt es Reportern nach Macks Verurteilung im Dirksen Federal Courthouse in Chicago am Mittwoch, 17. Januar 2024. ©AP Photo