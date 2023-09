Mord an Stewardess: Verdächtiger ist Bekannter des Ehemanns

Im Fall der vor fast 16 Jahren in Velbert bei Essen umgebrachten Stewardess Claudia K. haben Ermittler in Hessen einen Bekannten ihres Ehemanns unter Mordverdacht festgenommen.

Es handele sich um einen 57-jährigen vorbestraften Gewalttäter aus dem hessischen Wetteraukreis, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Düsseldorf.

Verdächtiger war bereits vorbestrafter Gewalttäter

Er war wegen einer Serie von elf Überfällen auf Tankstellen zu acht Jahren Haft verurteilt worden und hat die Strafe bereits verbüßt. Zu den neuen Vorwürfen schweigt er. Im Tatzeitraum habe er sich in massiven finanziellen Schwierigkeiten befunden.

An der Kleidung der Toten waren 2007 mehrere Hautschuppen des inzwischen 57-Jährigen sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Düsseldorf mit. Mit Hilfe einer neuen Technik sei es nun gelungen, diese Hautschuppen auf den vielen Klebefolien aufzuspüren, mit denen die Leiche damals routinemäßig zur Sicherung von Faserspuren abgeklebt worden war.