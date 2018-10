Mopedfahrer mit Eistee beworfen

Jugendliches Trio sorgte für gefährliche Situation auf der Straße.

In Feldkirch fuhren zwei Jugendliche einem Mopedlenker zunächst knapp auf, dann überholten sie den Jugendlichen und warfen ihm eine halbleere Eisteeflasche auf den Arm. Eine gefährliche Situation. Das Drängeln und immer wieder knapp auffahren sei eine gefährliche Drohung, das Bewerfen ebenfalls gefährlich, so die Staatsanwaltschaft. Für den Lenker, dem nicht nachgewiesen werden konnte, dass er bewusst so drängelte, um den anderen zu bedrohen, endete die Sache mit Freispruch. Der Zeuge machte zu ungenaue Angaben.