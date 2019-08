Moosbrugger fordert konkrete Perspektiven für Rinderbauern

Der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, Josef Moosbrugger, übt scharfe Kritik an der EU-Kommission, die wiederholt europäische Autoexporte mit Lebensmittelimporten aus Nord- und Südamerika absichern möchte.

"Anstatt zu versuchen, Perspektiven für die angesichts des drohenden Brexits ohnehin in Bedrängnis geratene europäische Rinderwirtschaft zu schaffen, scheint alle Energie in den Abschluss verschiedenster Handelsabkommen mit Übersee zu fließen. Auch wenn der nun mit der EU-Kommission vereinbarte und von US-Präsident Donald Trump medienwirksam abgefeierte Rindfleischdeal keine höheren Importe, sondern nur eine andere Quotenverteilung unter bestimmten Ländern vorsieht, sehen wir all das sehr kritisch", betont Moosbrugger.

Brüssel legt für Übersee-Partner andere Standards an

"Wir finden es gut und wichtig, dass der Schutz unserer natürlichen Ressourcen eine wichtige Stellung in der europäischen Agrarpolitik einnimmt. Es kann jedoch nicht sein, dass die Standards einseitig für unsere Bäuerinnen und Bauern in die Höhe geschraubt werden und gleichzeitig in hohem Maße Lebensmittel aus Nord- und Südamerika hereinkommen, für die all das nicht gilt", ärgert sich der LKÖ-Präsident. Außerdem bedeuten Einfuhren Transporte und diese wiederum klimaschädliche Treibhausgas-Emissionen. Während ein Kilogramm österreichisches Rindfleisch einer Studie zufolge für 14,2 kg CO2 steht, verursacht brasilianisches 80 kg CO2.