Moorflächen im Rheintal und im Montafon werden analysiert

70 Quadratkilometer Vorarlberger Moorlandschaft werden im Juli und August im Auftrag des Landes per Kleinflugzeug analysiert und erfasst.

Die Untersuchung erfolgt mittels sogenannter hyperspektraler Sensoren, die mehrere hundert Farbkanäle im sichtbaren und auch im für das menschliche Auge unsichtbaren Infrarotbereich erfassen, so Naturschutzlandesrat Daniel Zadra (Grüne) am Dienstag in einer Aussendung. Dies liefert sehr genaue Daten zu Vegetation und allfälligen Schäden.