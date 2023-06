Montreal Canadiens wählten Reinbacher im NHL-Draft an Nr. 5

Der Traum von der National Hockey League (NHL) führt für David Reinbacher über Montreal. Die Montreal Canadiens sicherten sich in der Nacht auf Donnerstag im NHL-Draft in Nashville die Rechte am 18-jährigen Vorarlberger. Reinbacher wurde vom NHL-Rekordmeister an Nummer fünf gewählt und damit so hoch wie Thomas Vanek 2003. Er war der erster Verteidiger im heurigen Draft in der stärksten Eishockeyliga der Welt.

Reinbacher ist erst der fünfte österreichische Erstrundendraft und wurde so früh gewählt wie einst Vanek, der im Februar 2020 nach über 1.000 NHL-Spiele seine Karriere beendete. Marco Kasper 2022 (Nr. 8, Detroit Red Wings), Marco Rossi 2020 (Nr. 9, Minnesota Wild) und Michael Grabner 2006 (Nr. 14, Vancouver Canucks) kamen einst etwas später an die Reihe.

Der 1,89 m große Lustenauer spielt seit seinem siebenten Lebensjahr für Schweizer Vereine. Zunächst in Widnau, wohin er pendelte, ab 13 beim Traditionsclub EHC Kloten. Beim Aufsteiger erspielte er sich in der abgelaufenen Saison einen Stammplatz, erhielt die zweitmeiste Eiszeit aller Verteidiger und verbuchte beim souveränen Klassenerhalt in 49 Spielen 24 Scorerpunkte. Seine starken Leistungen verhalfen ihm auch zum Debüt im österreichischen Nationalteam, mit dem er bei der WM in Tampere den Klassenerhalt schaffte.

Wie erwartet entschieden sich die Chicago Blackhawks, die das Erstwahlrecht hatten, für den kanadischen Center Connor Bedard. Die Anaheim Ducks wählten danach den Schweden Leo Carlsson, an Nummer drei entschieden sich die Columbus Blue Jackets für den US-Amerikaner Adam Fantilli. Der Draft, bei dem sich die 32 NHL-Clubs die Rechte an weltweit 224 Talenten sichern, wird am Donnerstag (17.00 Uhr MESZ) mit den Runden zwei bis sieben fortgesetzt.