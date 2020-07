Monteure in luftiger Höhe

Bis zu 80 Meter hoch sind die Masten des Vorarlberg Netzes. Spannungsfreiheit prüfen, erden und die Leitungen kurzschließen - jeder Arbeitsschritt erfordert höchste Konzentration.

Den Mast spannungsfrei schalten: der erste Schritt, bevor die Monteure mit ihrer Arbeit in luftiger Höhe beginnen können. Mit einer Fahne wird die spannungsfreie Seite markiert, dann starten die Männer mit dem Aufstieg. 35 Meter geht es in die Höhe. Eine gute Kondition und Kraft in den Beinen sind gefragt.