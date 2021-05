Montafonpark: Wütende Anrainer machen mobil

In Tschagguns sollen rund 30 Wohneinheiten entstehen und die alte Tennishalle in eine moderne Mehrzweck-Sporthalle umgewandelt werden. Das Verkehrskonzept stößt betroffenen Anrainern sauer auf.

Seit Jahren liegen die Tennisplätze im Furtner-Areal brach und werden nicht mehr genutzt. Nun soll das Gelände umgewidmet werden. Einerseits sollen rund 30 Wohneinheiten entstehen, andererseits soll die bestehende und in die Jahre gekommene Tennishalle erweitert, umgebaut und auch gewerblich genutzt werden. Finanziell belastet der "Montafonpark" das ohnehin durch Corona gebeutelte Gemeindebudget nicht, die Kosten übernimmt mit Michael Furtner der Besitzer des Areals. Außerdem werde laut Bürgermeister Herbert Bitschnau auf leistbaren Wohnraum Wert gelegt, ein Drittel der Wohnungen würden vertraglich abgesichert mit diesem Attribut versehen. Das war auch eine Bedingung des Landes für die Umwidmung des Geländes. Besonders erfreulich sei auch die Offenheit des Privatiers, der zusammen mit den ansässigen Vereinen und der Skihauptschule an dem Konzept für die gemeinsam nutzbare Mehrzweckhalle feilt. Auch Veranstaltungen für bis zu 200 Personen sollen im neuen "Montafonpark" Raum finden.

Die in die Jahre gekommene Tennishalle soll renoviert und einer modernen Mehrzweckhalle weichen, ein Projekt, das den Standort Tschagguns enorm aufwerten würde.

Die in die Jahre gekommene Tennishalle soll renoviert und einer modernen Mehrzweckhalle weichen, ein Projekt, das den Standort Tschagguns enorm aufwerten würde. ©handout/Vonier

Die in die Jahre gekommene Tennishalle soll renoviert und einer modernen Mehrzweckhalle weichen, ein Projekt, das den Standort Tschagguns enorm aufwerten würde. ©handout/Vonier

"Zusätzliches Verkehrsaufkommen wirkt belastend auf Anrainer"

Grundsätzlich ein begrüßenswertes Projekt, wäre da nicht die zusätzliche Verkehrsbelastung, die vor allem bei den Anrainern für Unmut sorgt. Eine davon ist Gemeindeärztin und Mitglied der Gemeindevertretung Dr. Alexandra Steininger, die gegenüber VOL.AT Kritik an dem ihrer Ansicht nach zu schnell und wenig transparent kommunizierten Planungen äußert: "Das Verkehrsaufkommen durch diese Bebauung wird sowohl für die Bewohner des Gardengaweges als auch des Schmelzhüttenweges sehr belastend und gefährlich. Bei entsprechender Reduktion der Geschwindigkeiten und dem Erhalt von Wohnstraßen und einer Einbahnregelung, stehe ich dem Wohnprojekt positiv gegenüber. Nicht jedoch der Verkehrsregelung zur Sportstätte. Es scheint mir nicht tragbar, den Umbau der beiden Straßen den Gemeindebürgern zur Last zu legen. Die Umwidmung des Grundstückes bringt eine enorme Wertsteigerung und somit Wertschöpfung mit sich. Ein Teil der Straßensanierung sollte dem Grundeigentümer, der ja die Gewinne für das Wohnprojekt abschöpfen kann, zur Last gelegt werden."