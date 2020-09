Montafon Brandnertal Karte - Kinder fahren gratis Ski

Kinder und Familien können sich freuen: Erstmals gibt es die Jahreskarte für Kinder, die zehn Jahre oder jünger sind, kostenlos.

Eine Neuerung präsentierten die Verantwortlichen der Montafon Brandnertal Karte am 3. September 2020 anlässlich einer Pressekonferenz in Feldkirch: Die Jahreskarte Winter 2020/21+Sommer 2021 gibt es für Kinder bis zehn Jahre kostenlos. „Bewegung und frische Luft sind wichtig für die Entwicklung der Kinder und stärken das Immunsystem. Mit diesem Angebot möchten wir besonders den Familien etwas zurückgeben und sie dazu anregen, die Natur aktiv zu erleben und in die Berge zu kommen. Bezug zum Schnee und zu den Bergen stellen wir in den Vordergrund. Deshalb haben alle teilnehmenden Skigebiete auch sofort zugestimmt“, informiert Thomas Lerch, derzeitiger Vorsitzender des Bergbahn-Pools Montafon Brandnertal und Geschäftsführer der Gargellner Bergbahnen. Das Angebot gilt im Vorverkauf bis 8.12.2020 an allen stationären Kassen und Verkaufsstellen – nicht aber im Onlineshop.