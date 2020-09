Montafon: 15-Jährige aus Klettersteig gerettet

In St. Gallenkirch musste ein 15-jähriges Mädchen von der Bergrettung aus aus dem Klettersteig Madrisella geholt.

Am Sonntagmittag stieg ein 15-jähriges Mädchen aus Villingen-Schwenningen (D) mit drei Bekannten den Klettersteig Madrisella in Sankt Gallenkirch hoch. Als das Mädchen beim Klettern ausrutschte, fiel sie in die Sicherung und verletzte sich dabei unbestimmten Grades am Knöchel.