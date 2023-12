Monsterwelle verursachte Panik in Küstenstadt.

Monsterwelle verursachte Panik in Küstenstadt. ©screenshot/stol.it

Monsterwelle verursachte Panik in Küstenstadt. ©screenshot/stol.it

all

all

self

self

Monsterwelle überflutet Küstenstraße in Kalifornien und reißt Schaulustige mit

Panik in der Küstenstadt Ventura in Kalifornien. An der Strandpromenade filmen Passanten eine riesige Welle, die vom Pazifik auf die Küste zurollt. Im letzten Moment wird ihnen klar: Die Welle ist viel größer als gedacht.

Ein mächtiger pazifischer Sturm führte am Donnerstag zu Monsterwellen entlang der kalifornischen Küste, von San Diego bis nördlich von San Francisco. Die National Weather Service warnte vor Küstenüberschwemmungen und hohem Wellengang mit Wellen zwischen 28 und 40 Fuß Höhe​.

Von Welle überrascht

In Ventura County, Südkalifornien, brach eine massive Welle durch und über Strandbarrieren, überschwemmte Küstenstraßen und riss sogar ein Auto mit sich. Mehrere Menschen wurden von der Welle überrascht und mussten flüchten​​. Insgesamt wurden mindestens acht Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht​​. Die Auswirkungen waren so gravierend, dass Straßenreinigungsteams Planierraupen einsetzen mussten, um die State Highway 1 südlich von San Francisco von den Trümmern zu befreien​​.