Monster-Asteroid nähert sich der Erde

Mit einer Größe von rund 828 Metern ist der XXL-Asteroid nur einen Hauch kleiner als das Burj Khalifa.

In einer Entfernung von 5.3 Millionen Kilometern wird 2000 QW7 die Erde passieren. Wissenschaftler haben errechnet, dass der Himmelskörper am 14. September an uns vorbeifliegen wird. Zuletzt hatte der Asteroid am 1, September 2000 der Erde einen Besuch abgestattet, der nächste Vorbeiflug ist für den 19. Oktober 2038 berechnet.