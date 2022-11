Monroes-Sänger Hanno Pinter rockt das Klubhaus

In der Vorarlberger Tonight Show zeigt der charismatische Sänger sein Können und spricht über seine neuen Projekte (Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV).

Seit rund 25 Jahren sorgen die Monroes inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus für ekstatische Bühnenshows und ausverkaufte Konzerthallen. Wie auch im Münchner Olympiastadion, wo sie als Vorband von Andreas Gabalier vor 90.000 Menschen für Stimmung sorgten. Einer, der wohl wie kaum ein anderer das Lebensgefühl des Rock 'n' Roll verkörpert, ist Frontsänger Hanno Pinter.

Hanno Pinter vor rund 90.000 Menschen als Vorband für Andreas Gabalier in München. ©handout/Pinter

In der neuen Klubhaus-Ausgabe spricht der gebürtige Lustenauer über seine Liebe zur Musik, was bei den Monroes ansteht und seine zweite große Leidenschaft: das Schreiben von Drehbüchern. Denn mit Hinterland verfilmte kein Geringerer als Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky seine Vorlage und heimste prompt den prestigeträchtigen Publikumspreis beim Festival in Locarno ein.

Hanno Pinter bringt den Rock 'n' Roll ins Klubhaus. ©Sams

Auch mit der legendären Klubhaus-Combo The DeadBeatz verbindet Hanno die Liebe zur Musik. Wer weiß, vielleicht gibt es in der neuen Ausgabe des Vorarlberger Tonight Show sogar ein gemeinsames Ständchen?

Hanno Pinter mit dem Hinterland-Cast beim Locarno Festival. ©handout/Pinter

Casino Glücksdusche und Fohrenburger Klubhaus Bar

Sein Geschick unter Beweis stellen darf dieses Mal ein junger Herr, wenn es wieder zu Sara in die Casino Bregenz Glücksdusche geht. Man darf gespannt sein, was der junge Mann mit der Gewinnsumme vorhat. An der Fohrenburger Klubhaus Bar stellt sich Hanno außerdem den Fragen des Publikums und darf mit Lisa bei einem kühlen Blonden plaudern.

The DeadBeatz, Visavi On The Road und Johannes von und zu Gutenberg